Balade commentée semi-nocturne Et si nous cheminions ensemble ? Châtillon-sur-Loire
Balade commentée semi-nocturne Et si nous cheminions ensemble ? Châtillon-sur-Loire vendredi 4 septembre 2026.
Châtillon-sur-Loire
Balade commentée semi-nocturne Et si nous cheminions ensemble ?
Camping des Combles Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le vendredi 4 septembre, rejoignez la balade semi-nocturne Et si nous cheminions ensemble ? à Châtillon-sur-Loire. Une sortie conviviale en pleine nature, suivie d’un pot de l’amitié. Organisé par Éclat.
Cette balade nous emmène à la tombée de la nuit, à la découverte du riche patrimoine naturel de Châtillon-sur-Loire, ses ruelles et venelles, ses maisons à pan de bois, ses bords de Loire et canaux.
Une belle rencontre qui ravit chaque année de nombreux participants et nous rassemble autour d’un pot offert par l’association en fin de parcours. 1 .
Camping des Combles Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66
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English :
On Friday, September 4, join us for the Et si nous cheminions ensemble (What if we walked together?) evening walk in Châtillon-sur-Loire. A convivial outing in the heart of nature, followed by a friendly drink. Organized by Éclat.
L’événement Balade commentée semi-nocturne Et si nous cheminions ensemble ? Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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