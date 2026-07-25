Informations pratiques

Châtillon-sur-Loire

Concours de pétanque en équipe

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concours de pétanque en équipe organisé par le club de foot au stade municipal de Châtillon-sur-Loire

Formez votre équipe et participez au concours de pétanque organisé au stade municipal. Une journée placée sous le signe de la convivialité et du sport. Et que le meilleur gagne ! 10 .

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80

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English :

Team pétanque tournament organized by the soccer club at the municipal stadium in Chétillon-sur-Loire

L’événement Concours de pétanque en équipe Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX