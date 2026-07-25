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AGENDA · Châtillon-sur-Loire

Concours de pétanque en équipe Châtillon-sur-Loire

samedi 29 août 2026 · Châtillon-sur-Loire

Concours de pétanque en équipe Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
10 Rue du Plateau
Ville
45360 Châtillon-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Châtillon-sur-Loire

Concours de pétanque en équipe

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concours de pétanque en équipe organisé par le club de foot au stade municipal de Châtillon-sur-Loire
Formez votre équipe et participez au concours de pétanque organisé au stade municipal. Une journée placée sous le signe de la convivialité et du sport. Et que le meilleur gagne ! 10  .

10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80 

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English :

Team pétanque tournament organized by the soccer club at the municipal stadium in Chétillon-sur-Loire

L’événement Concours de pétanque en équipe Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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