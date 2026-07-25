Concours de pétanque en équipe Châtillon-sur-Loire
samedi 29 août 2026 · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Châtillon-sur-Loire
Concours de pétanque en équipe
10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concours de pétanque en équipe organisé par le club de foot au stade municipal de Châtillon-sur-Loire
Formez votre équipe et participez au concours de pétanque organisé au stade municipal. Une journée placée sous le signe de la convivialité et du sport. Et que le meilleur gagne ! 10 .
10 Rue du Plateau Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80
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English :
Team pétanque tournament organized by the soccer club at the municipal stadium in Chétillon-sur-Loire
L’événement Concours de pétanque en équipe Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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