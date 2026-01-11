Apéro-concert

Place Sainte-Anne Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le 8 août, Châtillon-sur-Loire vous donne rendez-vous pour un apéro-concert estival et convivial. Musique live, moment de détente et esprit festif rythmeront la soirée, idéale pour se retrouver entre amis, profiter de l’été et partager un instant chaleureux au cœur de la commune.

Le 8 août, Châtillon-sur-Loire invite à profiter pleinement de l’été lors d’un apéro-concert placé sous le signe de la convivialité et de la détente. Dans une ambiance chaleureuse, la musique live accompagne le début de soirée et crée un cadre idéal pour se retrouver entre amis, en famille ou entre voisins. L’événement mêle plaisir de l’écoute, échanges et esprit festif, offrant un moment simple et accessible à tous. Pensé comme un temps de partage au cœur de la commune, cet apéro-concert est l’occasion de savourer l’été autrement, de prendre le temps et de profiter d’une soirée animée, rythmée par la musique et la bonne humeur. .

Place Sainte-Anne Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On August 8, Châtillon-sur-Loire invites you to a convivial summer aperitif-concert. Live music, relaxation and a festive spirit will punctuate the evening, ideal for getting together with friends, enjoying the summer and sharing a warm moment in the heart of the town.

L’événement Apéro-concert Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX