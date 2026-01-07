Fête de la musique Châtillon-sur-Loire

Fête de la musique

2026-06-13 19:00:00

2026-06-13

2026-06-13

Fête de la Musique à Châtillon-sur-Loire Samedi 14 juin dès 19h ! Concerts sur 4 scènes Place des Prés, Clemenceau, Ste Anne et Grande Rue.

Fête de la Musique à Châtillon-sur-Loire ! Rendez-vous le samedi 14 juin dès 19h pour une soirée festive et rythmée dans tout le centre-ville ! Plusieurs scènes vous attendent. Une programmation éclectique pour tous les goûts, dans une ambiance conviviale et estivale. Venez nombreux célébrer la musique en famille ou entre amis ! .

+33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Fête de la Musique in Châtillon-sur-Loire ? Saturday June 14 from 7pm! Concerts on 4 stages: Place des Prés, Clemenceau, Ste Anne and Grande Rue. With La Clef des Chants, No Joke, Full Monkey, Joël Pasquet, Les Mauvais Garçons du Loiret and more!

