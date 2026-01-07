Balade contée

Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Laissez-vous conter des histoires au rythme de vos pas avec les Locaux s’motivent à Châtillon-sur-Loire, le dimanche 31 mai à 9h. Départ Espace Gitton. Petits prix, grands souvenirs !

Le dimanche 31 mai 2026 à 9h, partez pour une balade poétique et pleine de douceur à Châtillon-sur-Loire. Un moment suspendu, entre nature, imaginaire et partage, idéal pour petits et grands. Le départ se fera depuis l’Espace Gitton, place du Champ de Foire. . Une parenthèse enchantée à vivre en famille ou entre amis. Renseignements au 06 31 62 93 28. Une initiative des Locaux s’motivent , à ne pas manquer ! .

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 leslocaux45360@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday June 29, the Les locaux s’motivent association invites you to take part in an artistic walk around Châtillon-sur-Loire. This walk promises to be a memorable event combining discovery and art on the banks of the Loire.

L’événement Balade contée Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX