TREC de la Ménigaudière randonnée équestre

Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Le 21 juin, partez à l’aventure lors de la randonnée équestre organisée par le centre Les Chevaux de Villiers à Châtillon-sur-Loire ! Découvrez des paysages magnifiques au rythme du cheval, dans une ambiance conviviale et nature. Une expérience unique pour cavaliers débutants et confirmés !

Le 21 juin, le centre équestre Les Chevaux de Villiers propose une randonnée équestre à Châtillon-sur-Loire, idéale pour une immersion en pleine nature. Ce parcours, accessible aux cavaliers débutants comme confirmés, traverse des paysages variés et préservés, offrant un moment de déconnexion totale. Le rythme du cheval permet de profiter pleinement de l’environnement et de vivre une expérience apaisante et enrichissante. Encadrée par des professionnels, cette sortie garantit sécurité et plaisir, tout en favorisant la découverte du territoire local sous un nouvel angle. Un rendez-vous parfait pour allier passion du cheval, découverte de la nature et moments de convivialité. .

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 00 57 46 chevauxdevilliers@orange.fr

English :

On June 22, join us for a horse-riding adventure organized by Les Chevaux de Villiers in Châtillon-sur-Loire! Discover magnificent landscapes at the pace of your horse, in a friendly, natural atmosphere. A unique experience for beginners and experienced riders alike!

