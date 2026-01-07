Fête du jeu

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous à Châtillon-sur-Loire le samedi 30 mai pour la Fête Mondiale du Jeu ! De 11h à 18h à l’Espace Gitton, profitez de jeux de société, d’extérieur, rétro-gaming, kermesse, plage et bien plus ! Aire de pique-nique, buvette et restauration par Les P’tits Loustics.

À Châtillon-sur-Loire, la Fête Mondiale du Jeu vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à l’Espace Gitton et au centre socio-culturel de 11h à 18h. Venez partager un moment convivial et ludique en famille ou entre amis avec une multitude de jeux société, extérieur, kermesse, rétro-gaming, jeux scientifiques, jeux de plage, circuits et modèles réduits… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! Une aire de pique-nique vous attend pour un moment de détente, ainsi qu’une buvette et une petite restauration proposées par Les P’tits Loustics. Une journée festive et intergénérationnelle à ne pas manquer, pour célébrer le jeu sous toutes ses formes ! Entrée libre. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 84 47 luc.vella@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 24, the Jeu d’boules association is organizing a board game festival at the Châtillon-sur-Loire socio-cultural center. A convivial opportunity to discover, play and share a variety of games, suitable for all ages. Come alone, with family or friends for a fun and festive day.

L’événement Fête du jeu Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX