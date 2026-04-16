Châtillon-sur-Loire

Balade nature Entre Loire et forêt sur l’île à Gaston

l’île à Gaston Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Partez pour une balade nature entre Loire et forêt à Châtillon-sur-Loire Une sortie gratuite pour explorer les richesses de l’Île à Gaston, observer la biodiversité et profiter d’un moment au grand air. Réservation obligatoire pour cette parenthèse nature guidée.

Le samedi 30 mai à 14h, partez pour une balade nature entre Loire et forêt à Châtillon-sur-Loire, au cœur de l’Île à Gaston.

Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre du mois de la biodiversité, cette animation gratuite vous invite à découvrir un site naturel remarquable, entre milieux ligériens et ambiance forestière. Au fil de la promenade, observez la richesse de la faune et de la flore locales, apprenez à mieux comprendre cet environnement préservé et laissez-vous guider dans une immersion au plus près de la nature.

Une belle occasion de prendre l’air, d’ouvrir les yeux sur la biodiversité qui nous entoure et de profiter d’un moment ressourçant en pleine nature. Pensez à réserver, les places ne poussent pas spontanément comme les arbres. .

l’île à Gaston Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 77 02 72

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English :

Take a nature walk between the Loire and the forest in Châtillon-sur-Loire? A free outing to explore the riches of the Île à Gaston, observe biodiversity and enjoy a moment in the fresh air. Reservations required for this guided nature break.

L’événement Balade nature Entre Loire et forêt sur l’île à Gaston Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX