Nuit européenne des Musées visite guidée du musée municipal d’Histoire et de Préhistoire

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Nuit des Musées à Châtillon-sur-Loire le musée municipal de l’Histoire et la Préhistoire participe à l’opération la nuit des musées avec une ouverture de 19 h à 23 h, le 23 mai.

Philippe Jarret et Guy Palluau vous accompagneront dans cette découverte.

L’association les Amis de l’Archéologie, vous accueille au musée à la nuit tombée, pour un bond de quelques millénaires en arrière. Découvrir ou redécouvrir la richesse de la collection est toujours magique.

Le 1er niveau, consacré à l’Archéologie et à la Paléontologie, présente un riche ensemble de matériel préhistorique de la

période du Paléolithique ancien à l’époque du Néolithique.

Au 2nd niveau, des panneaux illustrés permettent de parcourir un millénaire de l’histoire économique, sociale et politique de

Châtillon.

Entrée et parking derrière la mairie. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Museum Night in Châtillon-sur-Loire: the Musée Municipal de l’Histoire et la Préhistoire is taking part in the Museum Night operation, opening from 7pm to 11pm on May 17.

Philippe Jarret and Guy Palluau will be on hand to guide you.

L’événement Nuit européenne des Musées visite guidée du musée municipal d’Histoire et de Préhistoire Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-29 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX