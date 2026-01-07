Brocante de Mantelot

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Chinez à Châtillon-sur-Loire lors de la Brocante de Mantelot le 10 mai de 6h à 18h ! Ambiance conviviale, bonnes affaires, restauration et buvette sur place. Emplacements à 2 € le mètre linéaire. Infos et réservations 06 25 54 49 68 ou 07 82 49 23 97.

Rendez-vous le dimanche 10 mai de 6h à 18h pour la Brocante de Mantelot, un événement incontournable en bord de canal ! Profitez d’une journée conviviale pour chiner, dénicher des trésors et flâner parmi les stands d’exposants venus de toute la région. L’ambiance familiale et chaleureuse de ce lieu emblématique saura séduire petits et grands. Pour vous restaurer, une buvette et une offre de restauration sur place seront à votre disposition. L’emplacement est à 2 € le mètre linéaire, une belle opportunité pour les exposants. N’attendez plus pour réserver votre stand au 06 25 54 49 68 ou 07 82 49 23 97. Venez nombreux pour partager ce moment de découverte et de rencontres à Mantelot ! .

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

English :

China at Châtillon-sur-Loire’s Brocante de Mantelot on May 11th from 6am to 6pm! Convivial atmosphere, bargains, food and refreshments on site. Pitches at 2? per linear metre. Information and reservations: 06 25 54 49 68 or 07 82 49 23 97.

L’événement Brocante de Mantelot Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX