Grand marché du printemps

Châtillon-sur-Loire Loiret

Le 14 mai 2026, le centre-ville de Châtillon-sur-Loire se transforme en un véritable lieu de flânerie à l’occasion du grand marché de printemps organisé par l’Union commerciale. Commerçants locaux, artisans et exposants investissent les rues pour proposer produits du terroir, créations et idées originales, dans une ambiance animée et chaleureuse. Cette journée est une invitation à redécouvrir le cœur de ville autrement, à prendre le temps de la rencontre, de l’échange et de la découverte au fil des stands. Pensé comme un temps fort du printemps, le marché met en valeur le dynamisme commercial local et offre un moment convivial, accessible à tous, propice aux balades, aux achats plaisir et à la vie de quartier. .

Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 11 98 39 rosemondesinzelle@gmail.com

On May 14, 2026, the town center of Châtillon-sur-Loire comes alive with the spring market organized by the Union commerciale. Shopkeepers and exhibitors take to the streets for a convivial day of discoveries, flavors and seasonal spirit.

