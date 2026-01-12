Concert de printemps Châtillon-sur-Loire

Concert de printemps

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le 9 mai à Châtillon-sur-Loire, la chorale La Clef des Chants vous invite à son concert de printemps. Une soirée musicale gratuite placée sous le signe du partage, avec un répertoire renouvelé et la participation de la chorale invitée de Dampierre-en-Burly.

Le samedi 9 mai à 20h30, le Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire accueille le concert de printemps de la chorale La Clef des Chants. Forte d’une trentaine de choristes, la formation propose un moment musical placé sous le signe du partage, de l’émotion et de la convivialité. Cette année, elle a le plaisir d’accueillir la chorale invitée de Dampierre-en-Burly, pour une rencontre vocale riche et chaleureuse. Le public est invité à voyager à travers un répertoire mêlant chants d’hier et d’aujourd’hui, soigneusement renouvelé pour l’occasion. Fruit de nombreuses heures de travail, ce concert témoigne de l’engagement et de l’énergie des choristes. Une belle soirée musicale, gratuite et ouverte à tous, à partager en famille ou entre amis. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 10 04

English :

The La Clef des chants choir from Châtillon-sur-Loire will be presenting its traditional spring concert on Saturday April 12 at the Centre socio-culturel. Come and discover the fruits of the annual labors of this cheerful local choir.

