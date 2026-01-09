Randonnée de l’écotourisme

Camping Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Partez en randonnée à Châtillon-sur-Loire le dimanche 24 mai pour la Fête de l’écotourisme ! Deux parcours au choix (8 km avec atelier botanique ou 15 km avec ravitaillement). RDV au camping des Combles dès 8h. Dégustation de produits aux plantes. Participation 4 €.

À l’occasion de la Fête de l’écotourisme, rendez-vous à Châtillon-sur-Loire le dimanche 24 mai pour une journée en harmonie avec la nature. Deux randonnées sont proposées un parcours de 8 km ponctué d’un atelier botanique et un second de 15 km avec ravitaillement. Le départ se fera à partir de 8h au camping des Combles. Une dégustation de produits aux plantes viendra éveiller vos papilles après l’effort. La participation est fixée à 4 € (3 € pour les licenciés FFR). Cet événement convivial est l’occasion idéale de découvrir les richesses naturelles locales tout en partageant un moment de détente. Infos et inscriptions 02 38 31 99 66 ou espaceculturel@chatillonsurloire.fr. .

Camping Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the Fête de l’Ecotourisme in Châtillon-sur-Loire on May 25, and take part in the hiking trail. Program: 8 a.m. departure from the Combles lock campsite for 8 or 15 km. Guided tour of Ile à Gaston at 10:30 am. Drinks and refreshments. Charges apply.

L’événement Randonnée de l’écotourisme Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX