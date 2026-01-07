Marché des créatrices, productrices et artisanes Châtillon-sur-Loire

Marché des créatrices, productrices et artisanes

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le 16 mai, de 10h à 18h, le site de Mantelot à Châtillon-sur-Loire accueille le Marché des créatrices, productrices & artisanes, organisé par l’association T.O.U.T.E.S. Venez découvrir les talents et savoir-faire de femmes passionnées, engagées dans une démarche artisanale, locale et responsable. Céramique, couture, peinture, créations gourmandes, cosmétiques naturels… il y en aura pour tous les goûts ! C’est l’occasion parfaite de soutenir l’économie locale, de faire de belles rencontres et de profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis. Sur place, buvette et petite restauration pour une pause gourmande bien méritée. Une belle journée placée sous le signe de la créativité et du partage ! .

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire toutes.asso@gmail.com

English :

Join us on May 10 from 10am to 6pm at the Mantelot site in Châtillon-sur-Loire for the 1st Marché des créatrices, productrices & artisanes! A convivial day to discover local know-how, exchange ideas, and enjoy refreshments and snacks on site.

