Exposition d’art plastique par les élèves du collège de Châtillon-sur-Loire

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Du 29 mai au 20 juin, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille une exposition d’arts plastiques réalisée par les élèves du collège. Une belle occasion de découvrir leur créativité, leurs regards et la richesse des projets menés tout au long de l’année scolaire.

Du 29 mai au 20 juin, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire met à l’honneur la créativité des élèves du collège à travers une exposition d’arts plastiques. Fruit d’un travail mené tout au long de l’année scolaire, cette exposition présente une diversité de productions témoignant de leur imagination, de leur sens artistique et de leur engagement dans la pratique des arts visuels. Dessins, volumes, couleurs et techniques variées se côtoient pour offrir un regard frais et sincère sur la création contemporaine en milieu scolaire. Ouverte à tous, l’exposition invite familles, habitants et curieux à découvrir le talent des jeunes artistes et à soutenir l’expression artistique dès le plus jeune âge. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From May 29 to June 20, the Espace Culturel de Châtillon-sur-Loire will be hosting an art exhibition created by students from the collège. A great opportunity to discover their creativity, their vision and the richness of the projects carried out throughout the school year.

L’événement Exposition d’art plastique par les élèves du collège de Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX