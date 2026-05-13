Visite de 19h à 23h, Musée municipal de préhistoire et d’histoire, Châtillon-sur-Loire

Visite de 19h à 23h Samedi 23 mai, 19h00 Musée municipal de préhistoire et d’histoire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite commentée par Philippe Jarret, président des Amis de l’Archéologie.

Musée municipal de préhistoire et d’histoire 47 rue Franche 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 99 66 http://www.chatillon-sur-loire.com Musée situé au cœur de la ville et aménagé sur deux niveaux, le premier consacré à la préhistoire et l’archéologie, le deuxième présente l’histoire de Châtillon-sur-Loire du Ve siècle à nos jours.

Une partie des objets exposés provient du site de Gannes (Beaulieu-sur-Loire), en particulier des céramiques et des fibules de bronze.

La collection d’histoire locale rassemble de nombreuses photographies anciennes, des tableaux, des copies de documents officiels et des objets anciens provenant de la commune. La pièce maîtresse est une aquarelle du peintre orléanais Charles Pensée qui représente une rue de Châtillon-sur-Loire au XIXe siècle. Parking à proximité, accès aux personnes à mobilité réduite.

Visite commentée par Philippe Jarret, président des Amis de l’Archéologie.

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