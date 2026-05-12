Châtillon-sur-Loire

Exposition de mosaïque contemporaine de KatyMozaïK

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-09-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

À Châtillon-sur-Loire, découvrez l’univers de KatyMozaïK à travers une exposition de mosaïque contemporaine. Du 8 août au 4 septembre, laissez-vous surprendre par des créations originales où matières, textures et couleurs dialoguent avec sensibilité à l’espace culturel.

Du 8 août au 4 septembre, l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition de mosaïque contemporaine de KatyMozaïK.

À travers une sélection de créations originales, cette exposition vous invite à découvrir un univers artistique où matières, textures, reliefs et couleurs se rencontrent avec finesse. Chaque œuvre révèle une approche sensible et contemporaine de la mosaïque, loin des formes classiques, pour laisser place à des compositions singulières et inspirantes.

Installée à l’espace culturel, cette exposition est une belle occasion de pousser la porte d’un lieu dédié à la création et de prendre le temps d’observer le travail minutieux de l’artiste. Une parenthèse culturelle à découvrir au fil de l’été à Châtillon-sur-Loire. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

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English :

In Châtillon-sur-Loire, discover the world of KatyMozaïK through an exhibition of contemporary mosaics. From August 8 to September 4, let yourself be surprised by original creations where materials, textures and colors interact with sensitivity at the Espace Culturel.

L’événement Exposition de mosaïque contemporaine de KatyMozaïK Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX