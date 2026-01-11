Exposition de peintures et sculptures de Catherine Gilard Gratus

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-09-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Du 8 août au 4 septembre, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition de peintures et sculptures de Catherine Gilard Gratus. À travers formes et couleurs, l’artiste propose un univers sensible, invitant à la contemplation et à la découverte d’un regard artistique singulier.

Du 8 août au 4 septembre, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire propose une exposition consacrée aux peintures et sculptures de Catherine Gilard Gratus. À travers un travail mêlant couleurs, matières et volumes, l’artiste développe un univers personnel, à la fois sensible et expressif. Ses œuvres invitent à la contemplation et à l’émotion, laissant place à l’interprétation et au ressenti de chacun. Peintures et sculptures dialoguent dans l’espace, créant un parcours harmonieux où se rencontrent formes, textures et mouvements. Cette exposition offre une immersion dans une démarche artistique singulière, accessible à tous, et constitue une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de l’artiste dans un cadre dédié à la création et à la diffusion culturelle. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From August 8 to September 4, the Espace culturel in Châtillon-sur-Loire is hosting an exhibition of paintings and sculptures by Catherine Gilard Gratus. Through shapes and colors, the artist offers a sensitive universe, inviting contemplation and the discovery of a singular artistic vision.

L’événement Exposition de peintures et sculptures de Catherine Gilard Gratus Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX