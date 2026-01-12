Festival du court métrage les Mills d’été

40 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Du 31 juillet au 2 août, Châtillon-sur-Loire accueille un festival du court métrage organisé par l’association Les Mills. Une soirée dédiée à la création cinématographique, entre projections, découvertes et échanges, pour explorer des univers variés et soutenir le cinéma indépendant.

Présentation de l’asso

Les Mills est une maison de famille, résidence d’artistes et label indépendant structurée en association en 2020. Ce lieu situé dans le hameau des Milleriaux, accueille depuis 2018 des résidences collectives interdisciplinaires mêlant notamment la musique actuelle, le théâtre et les arts plastiques.

Les Mills a pour volonté de contribuer à l’accueil, au financement et à la diffusion des disciplines artistiques en s’offrant comme un lieu d’expérimentation du collectif.

Les Mills lutte pour l’entrelacement des savoirs et des pratiques artistiques en milieu rural.

Entrée libre .

40 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 11 14 xilef.edassyav@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eight musicians, actors and filmmakers will be hosted at Les Mills from July 13 to 27. They’ll make a film from A to Z in ten days, before screening it publicly at a party on July 24 at the Saint-Loup restaurant.

We believe that anything is possible, and that anything will happen!

L’événement Festival du court métrage les Mills d’été Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX