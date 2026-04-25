Châtillon-sur-Loire

Exposition de céramiques Entre Terres et Lumière de Grégoire Lemaire

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-09-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Du 8 août au 4 septembre, l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition Céramiques Entre Terre et lumière de Grégoire Lemaire. Une invitation à découvrir des pièces uniques où la matière, les formes et les couleurs dialoguent avec finesse et sensibilité.

Du 8 août au 4 septembre, l’espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition Céramiques Entre Terre et lumière de Grégoire Lemaire.

À travers cette exposition, l’artiste dévoile un univers où la terre, les formes et les jeux de lumière dialoguent avec élégance. Vases, volumes et pièces sculpturales révèlent un travail minutieux de la matière, entre lignes graphiques, textures subtiles et nuances colorées. Chaque création semble trouver son équilibre entre force et délicatesse, tradition du geste et expression contemporaine.

Une belle invitation à découvrir le travail d’un céramiste sensible à la beauté des formes et à la richesse des matières. Une parenthèse artistique à parcourir au fil de l’été, pour les amateurs d’art, de création et de savoir-faire. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

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English :

From August 8 to September 4, Châtillon-sur-Loire?s cultural center hosts the exhibition Céramiques? Entre Terre et lumière by Grégoire Lemaire. An invitation to discover unique pieces where materials, shapes and colors interact with finesse and sensitivity.

L’événement Exposition de céramiques Entre Terres et Lumière de Grégoire Lemaire Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX