Soirée moules-frites

Espace Gitton, Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le 15 août à partir de 19h, rendez-vous à l’espace Gitton pour une soirée moules-frites organisée par le comité des fêtes chatillonnais ! Ambiance garantie, menu gourmand à petits prix et convivialité au rendez-vous. Infos 06 25 54 49 68 07 82 49 23 97.

Le comité des fêtes chatillonnais vous invite à une soirée festive et conviviale le 15 août à partir de 19h à l’espace Gitton. Venez déguster de délicieuses moules-frites dans une ambiance chaleureuse, animée et familiale. Au menu moules seules à 15€, moules-frites à 18€, frites à 3€, fromage et dessert à 2€ chacun. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement amateur de bonne cuisine, cette soirée est l’occasion parfaite pour se retrouver autour d’un bon repas. Ambiance garantie tout au long de la soirée. Réservez dès maintenant ou venez directement sur place pour profiter de ce moment estival incontournable. .

Espace Gitton, Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

English :

On August 15, starting at 7pm, head to the Espace Gitton for an evening of mussels and French fries organized by the Comité des fêtes chatillonnais! Guaranteed atmosphere, gourmet menu at low prices and conviviality. Info: 06 25 54 49 68 07 82 49 23 97.

L’événement Soirée moules-frites Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX