Repas-concert et concours de pétanque Châtillon-sur-Loire

Repas-concert et concours de pétanque

Rue du Stade Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

2026-08-29

Le 29 août, le Racing Club de Châtillon-sur-Loire donne rendez-vous au stade municipal pour une soirée pétanque et repas-concert placée sous le signe de la convivialité. Le tournoi amical de pétanque permettra à chacun, débutant ou confirmé, de s’affronter dans la bonne humeur. Après les parties, un repas savoureux sera servi, suivi d’un concert festif pour prolonger l’ambiance. Musique, rires et esprit sportif rythmeront cette soirée estivale, idéale pour partager un moment entre amis ou en famille. Ce rendez-vous est l’occasion parfaite de profiter des derniers jours d’été tout en soutenant le club local. .

Rue du Stade Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80

English :

On August 30, the Racing Club de Châtillon-sur-Loire is organizing a pétanque and concert evening at the municipal stadium! Take part in the friendly tournament, enjoy a delicious meal and a festive musical atmosphere. The perfect way to round off the summer with friends and family!

