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AGENDA · Châtillon-sur-Loire

Soirée concert latino Châtillon-sur-Loire

vendredi 28 août 2026 · Châtillon-sur-Loire

Soirée concert latino Châtillon-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
36 Place du Champ de Foire
Ville
45360 Châtillon-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Châtillon-sur-Loire

Soirée concert latino

36 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

8  .

36 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 21 73 92 

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English :

L’événement Soirée concert latino Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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