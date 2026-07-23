AGENDA · Châtillon-sur-Loire
Soirée concert latino Châtillon-sur-Loire
vendredi 28 août 2026 · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Châtillon-sur-Loire
Soirée concert latino
36 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
8 .
36 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 21 73 92
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English :
L’événement Soirée concert latino Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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