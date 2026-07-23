Informations pratiques

Châtillon-sur-Loire

Soirée concert latino

36 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

8 .

36 Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 21 73 92

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English :

L’événement Soirée concert latino Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX