Soirée dansante

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Salsa & Co organise une soirée dansante le 28 août au CSC de Châtillon-sur-Loire, au programme SBK, Salsa, Bachata, Kizomba avec buvette et restauration créole sur place. Pour toute information, vous pouvez contacter le 06 87 19 28 33.

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 19 28 33

English :

Salsa & Co is organizing a dance party on August 29 at the CSC in Châtillon-sur-Loire, featuring SBK, Salsa, Bachata and Kizomba, with refreshments and Creole food on site. For further information, please call 06 87 19 28 33.

L’événement Soirée dansante Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX