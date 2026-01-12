Soirée dansante Châtillon-sur-Loire
Soirée dansante Châtillon-sur-Loire vendredi 28 août 2026.
Soirée dansante
Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
2026-08-28
Salsa & Co organise une soirée dansante le 28 août au CSC de Châtillon-sur-Loire, au programme SBK, Salsa, Bachata, Kizomba avec buvette et restauration créole sur place. Pour toute information, vous pouvez contacter le 06 87 19 28 33.
Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 19 28 33
Salsa & Co is organizing a dance party on August 29 at the CSC in Châtillon-sur-Loire, featuring SBK, Salsa, Bachata and Kizomba, with refreshments and Creole food on site. For further information, please call 06 87 19 28 33.
