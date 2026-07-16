Balade Commentée « Sur la trace des gardes suisses à Argenteuil », Basilique Saint-Denys, Argenteuil

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Balade Commentée « Sur la trace des gardes suisses à Argenteuil » Samedi 19 septembre, 14h30 Basilique Saint-Denys Val-d’Oise

Rdv au Chevet de la Basilique Saint-Denys, rue des Ouches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Les gardes suisses étaient, depuis Louis XI, une véritable troupe d’élite de l’armée royale, dont une compagnie, soit environ 500 soldats, ont tenu garnison à Argenteuil aux XVIIe et XVIIIe siècle… Cette balade urbaine commentée permettra de comprendre la présence, puis le départ, à travers de nombreuses références historiques sur un parcours de 3 km environ, de ces soldats au statut privilégié qui ont façonné durablement la ville.

PAR LA SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D’ARGENTEUIL ET DU PARISIS

Rdv au Chevet de la Basilique Saint-Denys, rue des Ouches

Basilique Saint-Denys Place Jean-Eurieult 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables Construite par Théodore Ballu de 1862 à 1865 dans le style néo-roman, l’église paroissiale Saint-Denys d’Argenteuil, devenue basilique mineure en 1898, abrite une série importante d’objets d’art, protégés au titre des Monuments historiques. Grâce à un financement en partie public, la devise républicaine « Liberté – Égalité – Fraternité » est inscrite sur le fronton, avant les lois de séparation de l’église et de l’État (1905). Le grand orgue de tribune, réalisé en 1867, est l’un des plus importants du Val-d’Oise et l’un des deux grands instruments construits par le facteur francilien Louis Suret. L’instrument comportant trois claviers de 56 notes et un pédalier de 32 notes avec 43 jeux a été restauré en 2008-2009.

La Basilique renferme également une relique unique pour le culte catholique : la Tunique.

Elle aurait appartenu à Jésus de Nazareth, qui l’aurait portée au moment de sa crucifixion. Elle est exposée au sein d’un magnifique reliquaire, et son reliquaire d’ostension peut également être observé. Les ostensions ont lieu tous les 50 ans, les dernières datent de 1934, 1984, et une ostension exceptionnelle s’est tenue en 2016. La Tunique fut restaurée par une spécialiste textile pour l’occasion.

Visite commentée

© Ville d’Argenteuil