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Visite libre de la Maison Impressionniste, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil

samedi 19 septembre 2026 · Maison Impressionniste - Argenteuil · Argenteuil

Visite libre de la Maison Impressionniste, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Impressionniste - Argenteuil
Adresse
21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil
Ville
95100 Argenteuil
Département
Val-d'Oise
Tarif
L'accès à la maison est soumis au respect de la jauge

Visite libre de la Maison Impressionniste 19 et 20 septembre Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

L’accès à la maison est soumis au respect de la jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison Impressionniste ouvre ses portes en continu. Venez découvrir le parcours ludique et interactif qui retrace les années de Claude Monet passées à Argenteuil !

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre

© Ville d’Argenteuil

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