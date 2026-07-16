Visite libre de la Maison Impressionniste, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
samedi 19 septembre 2026 · Maison Impressionniste - Argenteuil · Argenteuil
Informations pratiques
Visite libre de la Maison Impressionniste 19 et 20 septembre Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise
L’accès à la maison est soumis au respect de la jauge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Maison Impressionniste ouvre ses portes en continu. Venez découvrir le parcours ludique et interactif qui retrace les années de Claude Monet passées à Argenteuil !
Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre
© Ville d’Argenteuil
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