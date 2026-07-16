Circuit petit-train, Hôtel de ville Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Circuit petit-train 19 et 20 septembre Hôtel de ville Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Embarquez à bord d’un petit train électrique pour une visite commentée à la découverte de la ville au travers des yeux de Claude Monet qui a immortalisé Argenteuil pendant 7 ans.

Un départ toutes les heures. Dernier départ à 17h.

Retirez vos tickets au point d’accueil / informations dans le parc de l’hôtel de ville.

Départ au parking Robida situé derrière l’hôtel de ville.

Hôtel de ville Argenteuil 12-14 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 41 00 https://www.argenteuil.fr/fr

Circuit commenté en petit train électrique sur le thème de Claude Monet

©Mairie d’Argenteuil