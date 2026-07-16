Visite libre de l’exposition « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire », L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire » 19 et 20 septembre L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire « Seine de Vie, de Paris à l’Estuaire », exposition itinérante coconstruite par le MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes et MuséoSeine de Caudebec-en-Caux. Des archives inédites, provenant des archives municipales de la ville seront également exposées.

Une plongée dans l’histoire de ce fleuve qui a façonné la géographie de la région.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

Exposition temporaire « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire »