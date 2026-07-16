Visite guidée découverte des panneaux impressionnistes, Parvis de la gare d’Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Visite guidée découverte des panneaux impressionnistes 19 et 20 septembre Parvis de la gare d’Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

A l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet en 2026, la Ville d’Argenteuil inaugure pour les JEP 2026 un parcours permettant de révéler les lieux exacts où Claude Monet a peints différents tableaux aujourd’hui devenus mythiques.

Un parcours jalonné des panneaux matérialisant ces emplacements et permettant de faire un bond en arrière dans l’Argenteuil de la fin 19e siècle.

A découvrir en visite guidée les samedi et dimanche à 11h.

Parvis de la gare d’Argenteuil place sémard, 95100 argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

Circuit commenté

©Mairie d’Argenteuil