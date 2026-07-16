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Visite guidée découverte des panneaux impressionnistes, Parvis de la gare d’Argenteuil, Argenteuil

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la gare d'Argenteuil · Argenteuil

Visite guidée découverte des panneaux impressionnistes, Parvis de la gare d’Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la gare d'Argenteuil
Adresse
place sémard, 95100 argenteuil
Ville
95100 Argenteuil
Département
Val-d'Oise

Visite guidée découverte des panneaux impressionnistes 19 et 20 septembre Parvis de la gare d’Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

A l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet en 2026, la Ville d’Argenteuil inaugure pour les JEP 2026 un parcours permettant de révéler les lieux exacts où Claude Monet a peints différents tableaux aujourd’hui devenus mythiques.
Un parcours jalonné des panneaux matérialisant ces emplacements et permettant de faire un bond en arrière dans l’Argenteuil de la fin 19e siècle.
A découvrir en visite guidée les samedi et dimanche à 11h.

Parvis de la gare d’Argenteuil place sémard, 95100 argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France
Circuit commenté

©Mairie d’Argenteuil

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