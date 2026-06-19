Balade commentée sur les coteaux vicois place Philippe Leroy Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille

Balade commentée sur les coteaux vicois

place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Ouvrez vos sens et venez découvrir le patrimoine viticole et la biodiversité des côteaux vicois

Soyez avertis, les Vicois ont de l’or au bout des doigts ! Vic-sur-Seille est, en effet, souvent cité pour être le village natal du peintre Georges de La Tour, un maître de la technique dite du clair-obscur au XVIIe siècle. La Petite Cité de Caractère lorraine abrite également un vignoble, reconnu et valorisé par l’AOC Moselle.

Amateurs de paysages et curieux d’en apprendre davantage sur le patrimoine naturel de Vic-sur-Seille, embarquez à bord d’une balade commentée (et gourmande) dans les vignes. Avec Stéphane CORBEIL, guide nature, prêtez attention au détail et enrichissez vos connaissances sur la flore particulière du Saulnois. Cette journée sera aussi l’occasion d’aller à la rencontre de vignerons. Entre échanges et dégustation, suivez la présentation de leurs démarches de travail et prenez connaissance de leurs engagements en faveur de la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité.

Serez-vous tenté de vivre une expérience enrichissante (et gourmande) au cœur des vignes ou bien est-ce l’air si particulier de Vic-sur-Seille qui éveille votre curiosité ?

· Prévoir un repas tiré du sac pour le déjeuner au pied des vignes

· Parcours de 6 km Prévoir des chaussures de marche et une tenue confortable

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois Sortie limitée à 40 personnesTout public

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place Philippe Leroy Office de Tourisme du Pays du Saulnois Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open your senses and come discover the wine-growing heritage and biodiversity of the Vicois hills

Be warned: the people of Vicois have gold at their fingertips! Vic-sur-Seille is, in fact, often cited as the birthplace of the painter Georges de La Tour, a master of the “chiaroscuro” technique in the 17th century. This “Small Town of Character” in Lorraine is also home to a vineyard, recognized and promoted by the Moselle AOC.

Lovers of landscapes and those curious to learn more about the natural heritage of Vic-sur-Seille, join us for a guided (and gourmet) stroll through the vineyards. With Stéphane CORBEIL, a nature guide, pay close attention to the details and expand your knowledge of the unique flora of the Saulnois region. This day will also be an opportunity to meet local winemakers. Between conversations and tastings, learn about their winemaking methods and discover their commitment to preserving natural heritage and biodiversity.

Are you tempted by an enriching (and gourmet) experience in the heart of the vineyards, or is it the unique atmosphere of Vic-sur-Seille that piques your curiosity?

%B7 Bring a packed lunch to enjoy at the foot of the vineyards

%B7 6 km hike ? Bring walking shoes and comfortable clothing

Reservations required at the Pays du Saulnois Tourist Office ? Limited to 40 people

L’événement Balade commentée sur les coteaux vicois Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DU PAYS SAULNOIS