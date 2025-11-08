Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes TARBES Tarbes
Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes TARBES Tarbes samedi 18 juillet 2026.
Tarbes
Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes
TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18
L’association Parcours d’architecture propose de découvrir le centre-ville autrement. Une balade urbaine qui permettra de mieux voir et de mieux comprendre les courants architecturaux qui ont traversé le XXe siècle.
RÉSERVATION Voir site internet (bloc Coordonnées)
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TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 76 86 46 parcoursdarchitecture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Parcours d?architecture association offers a new way to discover the city center. An urban stroll that will give you a better view and understanding of the architectural currents of the 20th century.
RESERVATION: See website (Contact block)
L’événement Balade commentée Un nouveau regard sur le centre-ville de Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Tarbes|CDT65
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