Informations pratiques

Tarbes

Visite guidée « Le centre historique de Tarbes »

TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:45:00

fin : 2026-07-16 19:45:00

Date(s) :

2026-07-16

Cet été, accompagnés par Ulpiano, guide conférencier franco-espagnol, vous aurez l’occasion d’explorer le centre historique avec ses principaux éléments urbains et historiques, l’organisation des bourgs, des figures historiques, ainsi que les places et marchés animés de la ville.

-> Pour acheter vos billets en ligne voir site internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme venez nous voir au 3 Cours Gambetta !

INFOS PRATIQUES

-> Réservation obligatoire / places limitées

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

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TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, accompanied by Ulpiano, a French-Spanish tour guide and lecturer, you’ll have the opportunity to explore the historic center with its main urban and historical landmarks, the layout of the neighborhoods, historical figures, as well as the city’s lively squares and markets.

-> To buy your tickets online: visit the website

-> To reserve your tickets at the Tourist Office: come see us at 3 Cours Gambetta!

PRACTICAL INFORMATION

-> Reservations required / limited seating

-> Walking shoes recommended

-> Please arrive at the Tourist Office at the exact time

L’événement Visite guidée « Le centre historique de Tarbes » Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65