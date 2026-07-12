Informations pratiques

Tarbes

Le « Retour du marché » en passant par les Archives

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 13:00:00

Date(s) :

2026-07-18

À l’issue de votre passage au marché, venez découvrir les Archives sous un angle inédit, à travers une visite conviviale donnant accès à des espaces habituellement fermés au public.

Appelée à se développer grâce à des partenariats autour des produits du terroir et de la gastronomie, cette programmation consacrera exceptionnellement son rendez-vous aux sports.

Une présentation thématique dans le hall viendra mettre à l’honneur, en lien avec l’actualité, les archives du cyclisme et du football.

.

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 After your visit to the market, come discover the Archives from a whole new perspective through a friendly tour that gives you access to areas usually closed to the public.

Designed to grow through partnerships focused on local products and gastronomy, this program will, for this special occasion, dedicate its event to sports.

A thematic display in the lobby will highlight, in light of current events, the archives related to cycling and soccer.

L’événement Le « Retour du marché » en passant par les Archives Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65