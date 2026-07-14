Les mardis au Kiosque TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Les mardis au Kiosque

TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-14

En 2026, les mardis de l’Adour se déplacent et deviennent les mardis au Kiosque.

L’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions s’installe au kiosque pour jouer durant 2h de la musique traditionnelle.

Venez danser, venez jouer avec nous !

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TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

In 2026, “Mardis de l’Adour” is moving and will become “Mardis au Kiosque.”

The Tarbaise School of Music and Traditions will set up at the bandstand to play traditional music for two hours.

Come dance, come play with us!

L’événement Les mardis au Kiosque Tarbes a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Tarbes|CDT65