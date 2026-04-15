Stage Cirque à thème pour les 6/9 ans TARBES Tarbes lundi 20 juillet 2026.

Tarbes

Stage Cirque à thème pour les 6/9 ans

TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

L’école de cirque Passing propose ses stages d’été Vos enfants vont adorer !

Accro / Jongle / Aérien / Équi

Inscription obligatoire

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TARBES 10 bd Renaudet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

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English :

The Passing Circus School is offering its summer camps: Your kids will love them!

Rope Acrobatics / Juggling / Aerials / Circus Skills

Registration required

L’événement Stage Cirque à thème pour les 6/9 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65