BALADE COMMENTÉES HISTOIRE NOTRE DAME DEL PRAT Argelès-sur-Mer
BALADE COMMENTÉES HISTOIRE NOTRE DAME DEL PRAT Argelès-sur-Mer lundi 15 juin 2026.
Argelès-sur-Mer
BALADE COMMENTÉES HISTOIRE NOTRE DAME DEL PRAT
Place des Castellans Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-15 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28
Notre église est ornée de multiples
tableaux, statues, retables et autres
œuvres d’art, reflets de la dévotion
populaire et emblèmes d’une
histoire riche en événements. Au
cours de cette visite, vous aurez
l’occasion de découvrir comment
Notre-Dame-d…
.
Place des Castellans Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74
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English :
Our church is adorned with numerous
paintings, statues, altarpieces and other
works of art, reflecting popular devotion
and emblems of an eventful
rich history. At
visit, you’ll have the opportunity to
the opportunity to discover how
Notre-Dame-d…
L’événement BALADE COMMENTÉES HISTOIRE NOTRE DAME DEL PRAT Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT D’ ARGELES SUR MER