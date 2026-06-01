Argelès-sur-Mer

BALADE COMMENTÉES HISTOIRE NOTRE DAME DEL PRAT

Place des Castellans Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-15 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28

Notre église est ornée de multiples

tableaux, statues, retables et autres

œuvres d’art, reflets de la dévotion

populaire et emblèmes d’une

histoire riche en événements. Au

cours de cette visite, vous aurez

l’occasion de découvrir comment

Notre-Dame-d…

.

Place des Castellans Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 42 74

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English :

Our church is adorned with numerous

paintings, statues, altarpieces and other

works of art, reflecting popular devotion

and emblems of an eventful

rich history. At

visit, you’ll have the opportunity to

the opportunity to discover how

Notre-Dame-d…

L’événement BALADE COMMENTÉES HISTOIRE NOTRE DAME DEL PRAT Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT D’ ARGELES SUR MER