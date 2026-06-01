Lacave

Balade contée à pied

Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Avec Clément Bouscarel, conteur et fin connaisseur de la langue occitane

Avec Clément Bouscarel, conteur et fin connaisseur de la langue occitane. Il partage avec vous les histoires des anciens et sa connaissance de la faune et de la flore de notre région

Pot de l'amitié offert

Sur réservation le lieu de rendez-vous sera envoyé au moment de la réservation

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Lacave 46200 Lot Occitanie +33 7 67 26 94 14

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English :

With Clément Bouscarel, storyteller and expert on the Occitan language

L’événement Balade contée à pied Lacave a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne