Balade contée à pied Lacave
Balade contée à pied Lacave mercredi 17 juin 2026.
Lacave
Balade contée à pied
Lacave Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Avec Clément Bouscarel, conteur et fin connaisseur de la langue occitane
Avec Clément Bouscarel, conteur et fin connaisseur de la langue occitane. Il partage avec vous les histoires des anciens et sa connaissance de la faune et de la flore de notre région
Pot de l'amitié offert
Sur réservation le lieu de rendez-vous sera envoyé au moment de la réservation
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Lacave 46200 Lot Occitanie +33 7 67 26 94 14
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English :
With Clément Bouscarel, storyteller and expert on the Occitan language
L’événement Balade contée à pied Lacave a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
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