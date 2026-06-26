Balade contée à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette
Balade contée à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette mardi 7 juillet 2026.
Thoré-la-Rochette
Balade contée à Thoré-la-Rochette
Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Flanerie au murmure des contes.
Balade contée à Thoré-la-Rochette. Chaque région regorge de créatures fantastiques qui ont enchanté nos ancêtres. Enfants et grands enfants, en route pour une flânerie aux murmures des contes ! Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher organise une balade contée, ouverte à tous, sur le site Natura 2000, secteur du Bois Loiseau. Une inscription préalable est demandée. Le lieu de rendez-vous sera précisé lors de l’inscription. .
Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 58 94 61 e.roger.cen41@gmail.com
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English :
A Stroll Amid the Whisper of Tales.
L’événement Balade contée à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois