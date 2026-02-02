Balade contée au plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, Festival le Légendaire

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Partez pour une balade enchantée autour du plan d’eau de Mézières-Écluzelles. Laissez-vous conter les légendes qui mettent en scène des personnages féériques aux histoires qui nous reconnectent à l’eau et la nature.

Intervenant Cie Hamsa

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 16h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take an enchanted stroll around the Mézières-Écluzelles lake. Let us tell you about the legends featuring magical characters and stories that reconnect us with water and nature.

L’événement Balade contée au plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, Festival le Légendaire Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX