Les orchidées sauvages

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pas besoin d’aller sous les tropiques pour croiser des orchidées ! Partez à la découverte de ces fleurs discrètes mais fascinantes qui poussent naturellement sur les coteaux calcaires de Mézières-Écluzelles.

Intervenant PEP 28

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-men@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You don’t have to go to the tropics to see orchids! Discover these discreet but fascinating flowers that grow naturally on the limestone hillsides of Mézières-Écluzelles.

L’événement Les orchidées sauvages Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX