Les orchidées sauvages Écluzelles

Pas besoin d’aller sous les tropiques pour croiser des orchidées ! Partez à la découverte de ces fleurs discrètes mais fascinantes qui poussent naturellement sur les coteaux calcaires de Mézières-Écluzelles.
Intervenant PEP 28
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-men@dreux-agglomeration.fr
English :
You don’t have to go to the tropics to see orchids! Discover these discreet but fascinating flowers that grow naturally on the limestone hillsides of Mézières-Écluzelles.
