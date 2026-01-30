Les balades sur l’eau Écluzelles

Les balades sur l’eau

Embarquez à bord d’un petit bateau, accompagnés d’un guide nature, et passez un moment unique à la rencontre des oiseaux emblématiques du site. Hérons, aigrettes, grèbes, mouettes, canards, oies, bergeronnettes, chevaliers… n’auront plus de secrets pour vous !

Tarif 12€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

RDV à la Maison des Espaces Naturels 28 rue Etienne Malassis 28500 Ecluzelles

Départ à 14h 15h- 16h et 17h

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Come aboard a small boat, accompanied by a nature guide, and spend a unique moment meeting the site?s emblematic birds. Herons, egrets, grebes, seagulls, ducks, geese, wagtails, redshanks and more will have no secrets for you!

