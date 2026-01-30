Balade en voilier et introduction à la navigation

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-09-13

Envie de hisser les voiles sans partir en haute mer ? Embarquez pour une balade en voilier sur le plan d’eau de Mézières Ecluzelles accompagné d’un moniteur. Il vous présentera les bases de la navigation à la voile. De quoi faire naître des vocations pour passer le permis bateau.

Intervenant Base nautique de l’Agglo du Pays de Dreux

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

Départs 14h, 15h, 16h et 17h

RDV à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles

Accessible à partir de 7 ans

Réservation obligatoire 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to hoist the sails without setting sail on the high seas? Embark on a sailing trip on the Mézières Ecluzelles lake accompanied by an instructor. He or she will introduce you to the basics of sailing. It’s sure to inspire you to take your boating license.

L’événement Balade en voilier et introduction à la navigation Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX