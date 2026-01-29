Créations sauvages, bricoler au fil de l’eau Écluzelles
Créations sauvages, bricoler au fil de l’eau Écluzelles samedi 30 mai 2026.
Créations sauvages, bricoler au fil de l’eau
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Créations sauvages, bricoler au fil de l’eau Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX