Balade découverte de la biodiversité d’un coteau calcaire Écluzelles

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Insectes, papillons et orchidées sauvages… C’est la période idéale pour s’offrir une balade guidée dépaysante à la découverte d’un coteau calcaire typique de la vallée de l’Eure. Profitez d’une balade sur un sentier discret immergé en pleine nature à Charpont.
Intervenant Conservatoire d’Espaces Naturels
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
English :
Insects, butterflies and wild orchids? It’s the perfect time of year to take a guided tour of a limestone hillside typical of the Eure valley. Enjoy a stroll along a discreet path immersed in nature at Charpont.
