Balade découverte de la biodiversité d’un coteau calcaire Écluzelles

Balade découverte de la biodiversité d’un coteau calcaire

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Insectes, papillons et orchidées sauvages… C’est la période idéale pour s’offrir une balade guidée dépaysante à la découverte d’un coteau calcaire typique de la vallée de l’Eure. Profitez d’une balade sur un sentier discret immergé en pleine nature à Charpont.

Intervenant Conservatoire d’Espaces Naturels

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Insects, butterflies and wild orchids? It’s the perfect time of year to take a guided tour of a limestone hillside typical of the Eure valley. Enjoy a stroll along a discreet path immersed in nature at Charpont.

