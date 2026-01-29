Les balades à cheval

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-30 2026-09-27

Initiez-vous aux balades à cheval autour du plan d’eau de Mézières-Écluzelles.

Deux sessions sont organisées en fonction de l’âge des participants.

Les enfants de 3 à 6 ans pourront découvrir le monde équestre, s’acclimater avec les poneys et profiter de la petite balade autour de la Maison des Espaces Naturels.

Les enfants de 7 à 12 ans partiront pour 1h de balade autour du plan d’eau de balade autour du plan d’eau. Chaque enfant devra être encadré par un adulte.

3 à 6 ans 2 sessions de 30 min., 14h30 et 15h.

7 à 12 ans 2 sessions d’1h, 15h30 et 16h30.

Tarif 5€/pers. (accompagnant obligatoire, gratuit)

RDV 15 min. avant votre passage, à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis,28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Try your hand at horse-riding around the Mézières-Écluzelles lake.

L’événement Les balades à cheval Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX