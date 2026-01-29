Observation des oiseaux pour la journée mondiale des migrateurs

Début : 2026-05-10 10:00:00

Pour la journée mondiale des migrateurs, observez les oiseaux qui font escale à Mézières-Écluzelles !

Une balade à travers différents milieux naturels pour en apprendre plus sur ces voyageurs ailés et leur incroyable voyage.

Paire de jumelles mise à disposition.

Intervenant PEP 28

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles.

+33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

For World Migratory Day, take a look at the birds calling at Mézières-Écluzelles!

L’événement Observation des oiseaux pour la journée mondiale des migrateurs Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX