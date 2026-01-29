Observation des oiseaux pour la journée mondiale des migrateurs Écluzelles
dimanche 10 mai 2026.
Observation des oiseaux pour la journée mondiale des migrateurs
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Tarif : 5€
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Pour la journée mondiale des migrateurs, observez les oiseaux qui font escale à Mézières-Écluzelles !
Une balade à travers différents milieux naturels pour en apprendre plus sur ces voyageurs ailés et leur incroyable voyage.
Paire de jumelles mise à disposition.
Intervenant PEP 28
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
English :
For World Migratory Day, take a look at the birds calling at Mézières-Écluzelles!
