Balade contée dans la cité plantagenêt les bollées Place Saint-Michel Le Mans
vendredi 24 juillet 2026 · Place Saint-Michel · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Balade contée dans la cité plantagenêt les bollées
Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Parcourez l’histoire passionnante de cette famille d’inventeurs à travers cette toute nouvelle balade contée d’une heure dans les rues du Mans ! .
Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Balade contée dans la cité plantagenêt les bollées Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72
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