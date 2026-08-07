Balade contée en famille au musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay
mardi 20 octobre 2026 · Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Balade contée en famille au musée
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 10:45:00
Date(s) :
2026-10-20
Atelier famille, 0-3 ans jauge limitée
Une découverte inédite des collections permanentes pour les tout-petits à travers un conte rythmé de comptines, jeux et activités sensorielles.
Sur réservation par téléphone ou par mail. .
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Balade contée en famille au musée
L’événement Balade contée en famille au musée Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine
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