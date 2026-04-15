Paimpont

Balade contée en lien avec l’exposition Dryad de Séverine Pineaux

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée en lien avec l’expo du moment !

Inspirée par le merveilleux et la nature, Séverine Pineaux peint des hommes-arbres et des créatures fantastiques. Inspirée par ces visions, la fée du hasard vous mène en forêt. Ecoutez ses histoires où se mêlent les arbres et la magie.

Informations pratiques

– Balades prévues le 14 juillet et le 15 août de 15h30 à 18h00.

– Débute avec un temps d’échange avec l’artiste Séverine Pineaux

– Balade conseillée à partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans prendre un billet gratuit)

– RDV devant l’Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont

– Distance 2 km au bord de l’étang de Paimpont

– Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météo du jour

– Parcours accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite

Nos amis les chiens sont acceptés, tenus en laisse .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Balade contée en lien avec l’exposition Dryad de Séverine Pineaux Paimpont a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Brocéliande