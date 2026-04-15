Balade contée en lien avec l’exposition Dryad de Séverine Pineaux Paimpont
Balade contée en lien avec l’exposition Dryad de Séverine Pineaux Paimpont mardi 14 juillet 2026.
Paimpont
Balade contée en lien avec l’exposition Dryad de Séverine Pineaux
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée en lien avec l’expo du moment !
Inspirée par le merveilleux et la nature, Séverine Pineaux peint des hommes-arbres et des créatures fantastiques. Inspirée par ces visions, la fée du hasard vous mène en forêt. Ecoutez ses histoires où se mêlent les arbres et la magie.
Informations pratiques
– Balades prévues le 14 juillet et le 15 août de 15h30 à 18h00.
– Débute avec un temps d’échange avec l’artiste Séverine Pineaux
– Balade conseillée à partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans prendre un billet gratuit)
– RDV devant l’Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
– Distance 2 km au bord de l’étang de Paimpont
– Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météo du jour
– Parcours accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite
Nos amis les chiens sont acceptés, tenus en laisse .
1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
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English :
L’événement Balade contée en lien avec l’exposition Dryad de Séverine Pineaux Paimpont a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Brocéliande
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