Balade contée La calèche légendaire Paimpont
Balade contée La calèche légendaire Paimpont mardi 14 avril 2026.
Balade contée La calèche légendaire
1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Sur les routes du village du Cannée, enchanté par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, venez découvrir les contes et légendes incontournables.
Gratuit pour les moins de 3 ans
Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.
Personne à mobilité réduite merci de contacter l’office de tourisme. .
1Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade contée La calèche légendaire Paimpont a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme de Brocéliande