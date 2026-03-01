Balade contée La calèche légendaire Paimpont

Balade contée La calèche légendaire

Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Sur les routes du village du Cannée, enchanté par le bruit des sabots et la voix de notre guide-conteur, venez découvrir les contes et légendes incontournables.

Gratuit pour les moins de 3 ans

Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont.

Personne à mobilité réduite merci de contacter l’office de tourisme. .

Pl. du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

